Seksueel misbruik Thailand: Nederlander 'betrapt' met 10-jarige

Man die Amerikaanse senator aanviel, blijkt zijn eigen buurman te zijn

14:40 De 59-jarige man die vorige week de Amerikaanse senator Rand Paul bij zijn huis in de staat Kentucky aanviel, blijkt zijn buurman te zijn. Rene Boucher is na de mishandeling gearresteerd en werd later na betaling van een borgsom vrijgelaten. Hij moet zich later deze week voor de rechter verantwoorden.