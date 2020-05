Senaat VS akkoord met nieuwe inlichtingenchef Ratcliffe

Kritiek op los coronare­gime Zweden neemt toe: groepsimmu­ni­teit nog lang niet in zicht

13:30 De kritiek op het losse coronaregime in Zweden zwelt aan. Er vallen meer doden per hoofd van de bevolking dan elders in Europa en uit een eerste Zweedse studie naar groepsimmuniteit blijkt dat slechts 7,3 procent van de Stockholmers afweercellen tegen Covid-19 heeft opgebouwd. Het Zweedse RIVM beweerde eerder dat 25 procent van de Zweden al immuun was.