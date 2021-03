Senaat VS stemt met één stem verschil in met Bidens steunpakket van 1900 miljard dollar

Man overleeft ijsbeeraan­val op Spitsber­gen, eerste incident sinds dood Amsterdam­se Job (39)

4 maart Bij een aanval door een ijsbeer op Spitsbergen is gisterochtend een man gewond geraakt. Hij werd met een helikopter overgevlogen naar het ziekenhuis in Longyearbyen, de belangrijkste nederzetting op de eilandengroep in de Noordelijke IJszee. De beer is doodgeschoten, melden Noorse media.