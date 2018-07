Serveersters leren gebarentaal om doof jongetje (4) fijne verjaardag te wensen

De kleine Octavius, die doof werd geboren, vierde vorige week samen met zijn moeder en oom zijn verjaardag bij zijn favoriete restaurant. Net als alle jarige gasten mocht het jongetje op een speciale stoel met een paardrijzadel zitten. Maar felicitaties van het personeel bleven uit, zo leek het.



Daar legde serveerster Kathryn Marasco zich niet bij neer. Ze had van een afstandje gezien hoe het ventje via gebarentaal communiceerde. ,,En hij droeg gehoorapparaatjes'', zegt ze tegen News Channel 5. Het bracht haar op een idee. Samen met een collega zocht ze op hoe je 'fijne verjaardag' zegt in gebarentaal. Met YouTube-filmpjes als voorbeeld oefende het tweetal de gebaren.



Slechts enkele minuten later stonden ze bij Octavius aan tafel. ,,Happy birthday to you'', gebaarden de serveersters. De mond van het mannetje viel open en zijn moeder werd emotioneel. Het was de eerste keer dat Octavius via gebarentaal communiceerde met iemand anders dan zijn moeder of zijn leraar.



,,Iedereen denkt dat we gek zijn als we in het openbaar gebarend met elkaar praten'', zegt moeder Shatika Dixon. ,,Het is heel belangrijk voor me dat iemand nu zo rekening met ons houdt en zoiets speciaals doet voor mijn ventje.''