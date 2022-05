Shanghai heeft Covid-uitbraak onder controle, maar blijft in harde lockdown

Stichting Vluchteling ‘Irpin heeft de meeste indruk op me gemaakt, ongeloof­lijk, wat is daar huisgehou­den’

Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling was de afgelopen tien dagen in Oekraïne om te kijken wat de noden zijn. Ze schrok van de verhalen en de verwoesting. Maar ook: ,,De inzet waarmee de mensen elkaar helpen, is on-voor-stel-baar.”

5 mei