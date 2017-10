Een van de twee jongetjes, de 2-jarige Jaga, heeft zijn ogen inmiddels - vier dagen na de operatie - al geopend en reageert op eenvoudige instructies, zoals het bewegen van zijn ledematen. Hij ligt nog aan de beademing en heeft dialyse nodig, vanwege problemen met zijn nieren. Zijn broertje, Kalia, is er minder goed aan toe. Hij is nog niet bij bewustzijn en heeft verschillende toevallen gehad.



De Siamese tweeling werd geboren met gedeelde bloedvaten en gedeeld hersenweefsel. In 50% van dit soort gevallen sterven de baby's binnen 24 uur. Maar wonder boven wonder bleef de tweeling leven. Een dergelijke operatie was nog nooit eerder uitgevoerd in India.