Sinds 1993 voortvluchtige maffioso opgepakt in Alicante

Hans Vijlbrief nieuwe eu­ro­groep-top­man

15:41 Nederland is niet lang weg uit de top van de eurogroep. Voorzitter Jeroen Dijsselbloem is nog maar nauwelijks weg of zijn ex-collega’s benoemen de Nederlandse thesaurier-generaal Hans Vijlbrief tot hun belangrijkste adviseur. Dat gebeurt later vanmiddag.