Sinds vandaag met euro’s en zonder paspoort naar Kroatië: ‘We droomden hiervan’

Kroatië is al bijna tien jaar lid van de Europese Unie, maar was tot voor kort nog niet klaar om de euro in te voeren. Afgelopen jaar kreeg het toestemming van de EU om haar eigen munteenheid, de kuna, voor de euro in te ruilen. Met Kroatië erbij wordt er nu in twintig landen met de euro betaald.

De toetreding tot de Schengenzone betekent dat iedereen die met de auto of de trein uit een van de andere 26 Schengenlanden naar het Kroatië reist, vanaf nu niet langer om het paspoort wordt gevraagd. Op het vliegveld gebeurt dat vanaf eind maart niet meer. De 4,5 miljoen Kroaten op hun beurt kunnen vrij reizen door de andere landen die zijn aangesloten bij het Schengenverdrag.

Eurozone en handel

Kroatië was al enkele jaren fanatiek bezig om euroland te kunnen worden, net als de voormalige Joegoslavische buur Slovenië, dat sinds 2007 onderdeel uitmaakt van het Schengengebied. Het invoeren van de euro, zo is de gedachte, zal onder meer voor nauwere financiële banden met de andere 19 eurolanden zorgen, en reizen en zaken doen makkelijker maken. Meer dan de helft van de export van Kroatië is bestemd voor landen in de eurozone; in 2018 werd bijna 80 procent van de import en 75 procent van de export al in euro's gedaan.

De Kroatische premier Andrej Plenković ziet de toetreding tot de euro als een ‘excellent signaal’ voor de economie en zei dat zijn land er klaar voor is. Kort na middernacht liep de Kroatische minister van financiën, Marko Primorac, naar een pinautomaat in hoofdstad Zagreb, om voor het eerst Kroatische euro's op te nemen.

De Kroatische minister van financiën, Marko Primorac, neemt de eerste Kroatische euro's op.

Europa zonder grenzen

,,We hebben onze deuren geopend voor een Europa zonder grenzen. Dit gaat verder dan het elimineren van grenscontroles. Het is de definitieve bevestiging van onze Europese identiteit”, zei de Kroatische minister van binnenlandse zaken Davor Bozinovic. Hij was vannacht bij de Bregana-grensovergang met Slovenië. Er was ook publiek: de 72-jarige Stipica Mandic, een professioneel chauffeur, was er zelfs voor van zijn nieuwjaarsfeest bij hem thuis vetrokken, 20 kilometer van Bregana. ,,Ik heb jaren van mijn leven besteed aan het wachten bij grenscontroles,” zei hij, ,,dus ik kwam hier om getuige te zijn van dit moment, het moment waarna ik niet meer zal wachten.”

Kroatië maakt sinds 2013 onderdeel uit van de EU. Om ook de euro in te voeren moest het land echter eerst voldoen aan enkele strikte economische voorwaarden, zoals een stabiele wisselkoers en gecontroleerde inflatie. Volgens Brussel is het land pijlsnel economisch en monetair in de EU geïntegreerd. ,,We droomden hiervan, en ik ben blij dat we het nu mogen meemaken", zei Zlatko Leko, een inwoner van de Zuidelijke stad Split, die stelde dat Kroatië nu écht onderdeel is van Europa.

Munten met Nikola Tesla en martervellen

De tientallen miljoenen Kroatische euromunten die zijn verspreid, zullen de komende tijd hun weg vinden naar Nederland en de andere eurolanden, en de oude kuna vervangen. Kuna is het Kroatische woord voor marter, en verwijst naar de martervellen die in de middeleeuwen werden gebruikt als betaalmiddel. De muntstukken van 1 euro worden gewijd aan de marter, en op die van 2 euro prijkt de landkaart van Kroatië.

De munten van 50, 20 en 10 cent dragen de beeltenis van de in Kroatië geboren Servische uitvinder en natuurkundige Nikola Tesla, ook al eist het buurland deze held eigenlijk op. Op de kleinste muntjes staat de afkorting HR, voor Hrvatska of Kroatië, in het oude glagolitische alfabet. Het Kroatische dambord, dat ook op de vlag van het land prijkt, is het motief op de achtergrond van alle munten.

De oude nationale munt van Kroatië is nog 14 dagen naast de euro te gebruiken. Wel moeten winkels heel 2023 de prijzen nog in zowel kuna als euro weergeven.

Een reiziger rijdt zonder controle de grens met Kroatië en Slovenië over.