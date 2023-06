Sinistere verklaring van hoofdverdachte in zaak Maddie McCann: ‘Vreemd, ze gilde niet’

Christian Brückner, de hoofdverdachte in de verdwijningszaak van de Britse peuter Maddie McCann, heeft onthuld dat hij door een informant is aangewezen als dé schuldige man nadat hij hem had verteld dat hij het ‘vreemd vond dat ze niet gilde’. Dat meldt hij in een van de brieven die hij heeft geschreven om zijn naam te zuiveren en die de Britse ‘Daily Mail’ kon inkijken.

De veroordeelde verkrachter Christian Brückner (45) doet de openbaringen in enkele brieven waarin hij het politieonderzoek tegen hem op de korrel neemt en volledig als ongegrond bestempelt. Hij klaagt ook zijn behandeling in de gevangenis aan.

Daarnaast valt hij informant Helge Busching aan die in 2017 contact had opgenomen met de politie om te zeggen dat hij informatie had over de zaak Maddie McCann - terwijl Busching op dat moment een gevangenisstraf uitzat in Griekenland voor mensenhandel.

De twee mannen raakten bevriend in Portugal in het begin van de jaren 2000. Maar zoals Brückner in zijn laatste brief uitlegt, eindigde hun vriendschap nadat een drugsdeal was misgelopen in het jaar dat Madeleine verdween. Daarna zouden ze elkaar nooit meer hebben gesproken volgens Brückner.

Hij schrijft: “De volgende zinnen van ‘getuige’ Helge B. in 2017 waren verantwoordelijk voor de publieke schandpaal en haat tegen mij vanwege de Duitse autoriteiten.”

Hippiefestival

Vervolgens citeert hij Busching en schrijft: “Ik was in 2008 op het hippiefestival in Spanje. Manfred (Seyferth, een andere getuige) was er ook, net zoals Michael (Tatschl, een andere getuige). Manfred, Christian en ik begonnen toen te praten over Portugal.”

“Het was toen dat Christian een opmerking maakte over de vermiste Britse peuter. Christian vroeg me of ik nog naar Portugal ging. Ik antwoordde: ‘Ik ga niet meer naar Portugal omdat daar te veel problemen zijn, er is in Portugal te veel politie op de been wegens het vermiste kind’.”

“Het is inderdaad vreemd dat ze spoorloos verdwenen is. Hierop antwoordde Christian: ‘Ja, ze heeft niet gegild’.”

Volgens Brückner is daar helemaal niets van waar. “Het is zelfs geen commentaar waard”, schrijft hij. Maar toch is hij klaarblijkelijk meermaals in de pen gekropen.

Camcorder en pistool

Busching en Seyferth hebben de politie ook verteld dat ze in 2007 in het huis van Brückner in de Algarve hebben ingebroken en een camcorder en een pistool hebben gestolen - die ze later in een meer zouden hebben gegooid.

Beide mannen beweerden dat de camcorder scènes bevatte van seksueel geweld en marteling van twee vrouwen en ze herkenden Brückner op de beelden. Het was deze getuigenis die er uiteindelijk toe leidde dat hij werd veroordeeld voor de verkrachting van een 72-jarige vrouw in de Algarve - die misdaad speelde zich af in het jaar voordat Maddie verdween.

“Het valt nog te bezien of dit gesprek überhaupt heeft plaatsgevonden, aangezien we andere getuigen hebben die zeggen van niet”, verklaarde Friedrich Fulscher, de advocaat van de Duitse hoofdverdachte.

De onthulling komt slechts enkele dagen nadat de Duitse officier van justitie Hans Christian Wolters heeft bevestigd dat er spullen zijn gevonden na een grootscheepse zoektocht bij het Portugese Arade-stuwmeer op slechts 50 kilometer van de plek waar de toen driejarige Maddie voor het laatst werd gezien.