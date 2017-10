'Sint-Maarten is nog lang niet weer het prachtige paradijs dat mensen verwachten'

De eerste toeristen kunnen weer naar Sint-Maarten. Vandaag heropent de luchthaven nadat orkaan Irma die grotendeels verwoestte. Een handvol hotels is alweer open en ook de eerste cruiseschepen zijn in aantocht. Al hebben sommige eilandbewoners er gemengde gevoelens bij, want hersteld is het eiland nog lang niet.

Vier weken lang sjouwde Marjan Lemstra met emmertjes. Ze kon er water mee halen in een zwembad van een buurman dat ongeschonden was gebleven na de orkaan. Hiermee waste ze haar kleren en probeerde ze zichzelf een beetje fris te houden. Maar vorige week zaterdag was er ineens weer stromend water in huis. ,,Je wil niet weten hoe ontzettend lekker die eerste warme douche was'', zegt ze.

Overleefd

Lemstra woont met haar partner in een van de zwaarst getroffen buurten van Sint-Maarten, maar hun woning heeft het wonderwel overleefd. ,,Ons huis is als enige blijven staan met het dak erop. Om ons heen is alles eraf gewaaid,'' zegt Lemstra. En dat niet alleen. Orkaan Irma sloeg begin vorige maand zo allesverwoestend toe, dat er weinig heel is gebleven in haar straat. Bomen zijn afgebroken of ontdaan van alle bladeren. Veel huizen zwaar beschadigd. In de buurt waar Lemstra woont, is de ravage zo groot, dat veel bewoners zijn weggetrokken. De rotzooi lieten ze achter en ligt er grotendeels nog steeds, hoewel Nederlandse militairen nu in de buurt bezig zijn om de straten op te ruimen.



Afgezien van de puinhopen die op tal van plekken nog steeds aanwezig zijn, keert het alledaagse leven langzaam terug op Sint-Maarten. Een aantal supermarkten is weer open en wordt ook bevoorraad. Benzine is er weer genoeg. Banken hebben hun deuren geopend zodat mensen contant geld kunnen halen. Er zijn zelfs weer pinautomaten operationeel, al kun je daarmee zomaar een paar uur zoet zijn, zo lang zijn de rijen. ,,En ik heb 2,5 uur in de rij gestaan om een simkaart voor mijn telefoon te kopen van een provider die weer bereik geeft op het eiland'', zegt Lemstra.

Noodhulp

Noodhulp is nog maar beperkt nodig, zegt ook het Rode Kruis, dat afgelopen vrijdag stopte met grootschalige distributie. Na het uitdelen van meer dan 5.000 voedselpakketten en tienduizenden liters water weten de meeste mensen zichzelf weer in leven te houden. Alleen bij families die het zwaarst zijn getroffen en bijvoorbeeld geen huis meer hebben, wordt nog hulp gegeven.



Scholen die niet zijn ingestort, vangen weer leerlingen op. Zo ook de school waar de partner van Marjan Lemstra werkt. ,,Ze zijn heel rustig begonnen. Hebben leerlingen eerst vooral heel veel met elkaar laten praten over wat ze hebben meegemaakt.''



Het eiland maakt zich zelfs al op voor de komst van de eerste toeristen. Vanaf vandaag kunnen commerciële vliegtuigen weer landen op de luchthaven, hoewel het gebouw nog steeds zwaar beschadigd is. In de bagagekelder en in tenten worden mensen provisorisch geholpen bij hun vertrek of aankomst. Een grote stap voorwaarts, vindt Lemstra. ,,Eindelijk kunnen we weer normaal het eiland af komen en dingen gaan doen.''

Volledig scherm Op Sint Maarten wordt een begin gemaakt met het opruimen enkele weken nadat de orkanen Irma en Maria over het eiland trokken. © ANP

Veiligheid