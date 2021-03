Situatie Myanmar escaleert: ‘Eerst een waterkanon, nu automatische wapens. Wie helpt ons?’

Ze woont in Yangon, de grootste stad van het land. Uit veiligheidsoverwegingen doet ze op anonieme basis haar verhaal. ,,In die delen van de stad rijden tanks rond en is constant politie op straat. Daar kom ik echt niet meer. In mijn wijk is het rustig. Maar ik heb geen idee hoe de situatie zich ontwikkelt. We leven echt van dag tot dag.”