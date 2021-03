Sjiïtische ayatollah in gesprek met paus: ‘Iraakse christenen moeten in vrede kunnen leven’

Het bezoek van bijna drie kwartier waar alleen de twee geestelijken en vertalers bij aanwezig waren, was volgens mediaberichten van te voren tot in alle details voorbereid. Het onderhoud was afgeschermd van de media. De ayatollah in Najaf doet vrijwel niet aan publieke optredens. Hij geldt als een erg gematigde sjiïtische leider die ooit is genomineerd voor de Nobelprijs van de Vrede.



De rooms-katholieken en sjiieten hebben met elkaar gemeen dat ze een hiërarchie van geestelijken en dus geestelijke leiders hebben, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de soennitische moslims. Meer dan de helft van de 38 miljoen Iraki’s is sjiïtisch. De islamieten zijn verdeeld sinds de dood van de profeet Mohammed in 632, onder meer over de vraag wie de profeet heeft opgevolgd, de rol van die opvolger(s) en de betekenis van de profeet in het geloof.