Sjoerd (37) moet de nacht doorbrengen op een heuvel met een fles whisky

De 37-jarige Haarlemmer Sjoerd van den Berg brengt de nacht op het eiland Lombok noodgedwongen door op een heuvel. In gezelschap van een groep Polen en een fles whisky. ,,Mijn slaapplaats ligt in puin en hier zijn we tenminste veilig, voor eventuele naschokken.''

Van den Berg is veilig, maar beleefde een paar angstige uren en gaat een slapeloze nacht in. ,,Ik zat net te eten vlakbij het strand in Senggigi en de hele boel begon te trillen. Best bizar als je dat nog nooit hebt meegemaakt. Iedereen rende in paniek naar buiten. Eigenlijk was het vrij snel over maar ineens renden de mensen allemaal door elkaar heen.''

,,Ik ging terug naar mijn homestay. Ik zat er 400 meter vandaan en kon bij iemand op de motor. De gebouwen waren deels ingestort en overal zitten scheuren. Mijn homestay bleek ook deels ingestort. Dus ik heb snel mijn tas gepakt, samen met anderen, en toen werden we door de lokale bevolking en de mensen van de moskee naar een grasveld gestuurd.''

Schreeuwen en bidden

,,Daar ontstond paniek doordat veel mensen ineens hard schreeuwden en gingen bidden. En toen kreeg ik via twitter ook nog het bericht van een eventuele tsunami. We zijn meteen met 200 man naar de heuvel gerend en die beklommen. En boven was het afwachten. Dat was eigenlijk nog wel enger omdat je niet weet wat er staat te gebeuren en we maar op 200 meter van het strand zitten.''

,,Mijn familie hield me via app op de hoogte. Hier zaten we dan, met lokale mensen en Poolse mensen. Gelukkig kwam er geen tsunami. Beneden zijn tenten opgezet omdat er veel gewonden zijn. Maar wij hebben besloten hier de nacht door te brengen met elkaar. Er zitten meerdere groepjes hier op de heuvels. Morgen bij daglicht proberen we een taxi te krijgen. Er zijn nog wel naschokken, dat is ook niet echt fijn. Ik ga de rest van mijn vakantie annuleren. Ik probeer morgen een vlucht naar Jakarta te boeken en dan mijn vlucht naar Amsterdam om te boeken. Het is wel mooi geweest. De temperatuur is gelukkig goed, maar ik zit hier niet echt lekker dus ik ga richting huis. Ik ben leraar in het basisonderwijs dus ik heb wel een spannend verhaal. Maar voor de mensen hier is het echt een ramp.''