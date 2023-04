Skelet T. rex levert bij veiling minder op dan gedacht: winnende bod is 4,9 miljoen euro

Het gigantische skelet van een Tyrannosaurus rex is op een veiling in Zwitserland van eigenaar gewisseld. De gelukkige bieder had 4,8 miljoen Zwitserse frank (bijna 4,9 miljoen euro) over voor dino Trinity.

Het uiteindelijke bedrag valt enigszins tegen. Veilinghuis Koller had gerekend op een opbrengst van omgerekend 5 tot 8 miljoen euro voor het ‘unieke en schitterend gerestaureerde exemplaar’.

Bij een veiling in het Zwitserse Zürich kon dinsdagmiddag geboden worden op de botten van een dinosaurus die jaren geleden in Amerika zijn opgegraven. Eenmaal in elkaar gezet is het skelet van Tyrannosaurus rex Trinity 11,6 meter lang en bijna 4 meter hoog.

Het is de derde keer dat een T. rex werd geveild. Meer dan een kwart eeuw geleden werd voor Tyrannosaurus Sue meer dan 7 miljoen euro neergelegd. Het andere skelet, genaamd Stan, was nog completer. Voor hem werd drie jaar geleden 29 miljoen euro betaald.

Intacte schedel

Ruim de helft van de 293 botten van de opgezette dinosauriër genaamd TRX-293 Trinity is origineel botmateriaal van drie verschillende exemplaren die tussen 2008 en 2013 zijn ontdekt in de staten Wyoming en Montana. Het skelet is 65 tot 67 miljoen jaar oud. Een van de opmerkelijkste onderdelen is een intacte schedel van 1,4 meter lengte.

Naturalis liet eerder vandaag al weten geen interesse te hebben in dit exemplaar. ,,Wij hebben al een veel mooiere en grotere T. rex”, reageerde het museum in Leiden. Woordvoerder wetenschapscommunicatie Bart Braun zegt over de prijs: ,,Het is wat de gek ervoor geeft. Steeds vaker worden dino’s geveild en ze leveren ook steeds meer op. Blijkbaar zijn ze populair onder miljonairs. Jammer, wij zien ze liever terug in de musea.”

De identiteit van de nieuwe eigenaar van Trinity wordt niet bekendgemaakt. Over de bezorging hoeft die zich geen zorgen te maken. De botten worden gratis én overal ter wereld bezorgd en in elkaar gezet.

De Tyrannosaurus rex behoort tot de grootste roofdieren die op aarde hebben geleefd. Wetenschappers schatten dat er ongeveer 2,5 miljard tyrannosauriërs op aarde hebben rondgelopen. Tot nu toe zijn er echter slechts dertig tot veertig min of meer intacte skeletten gevonden, allemaal in de Verenigde Staten.

