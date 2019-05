Slachtoffers Brunssummerheide zijn vrouw van 63 en man van 68 jaar

Of de slachtoffers elkaar kenden, is nog onbekend. ,,Dat wordt nog onderzocht, dat willen wij ook graag weten”, zegt de woordvoerder. De politie wist gisteren al wie de man en vrouw waren maar wilde nog niks zeggen over hun leeftijd omdat nog niet alle nabestaanden waren ingelicht.

De twee slachtoffers waren gisterochtend allebei een hond aan het uitlaten.

Een wandelaar trof de dode vrouw tegen het middaguur aan bij het populaire hondenlosloopgebied aan de westkant van de Brunssummerheide. Deze ooggetuige belde de politie en trof even later ook nog een overleden man aan, op zo’n honderd meter afstand, vertelt hij aan deze krant: ,,Nadat ik het tweede slachtoffer had gevonden ben ik weer teruggerend om de politie te informeren dat er nog iemand was neergestoken. Dit verwacht je niet als je even de hond gaat uitlaten.”