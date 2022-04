Slepende rechtszaak over dodelijke ontgroening in België weer uitgesteld

‘Wat is er met onze zoon, wat is er met mijn broer, gebeurd? Waarom heeft niemand hem geholpen?’ staat in een verklaring van de familie van Sanda Dia. Zij hebben er geen vertrouwen in dat daar een antwoord op komt.

Straf ontlopen

De rechter in het inmiddels slepende proces heeft namelijk gezegd alleen over de fatale doop zelf te kunnen oordelen. De nabestaanden willen echter dat de rechter zich over alle drie de dagen rond de doop buigt. Zo willen ze vermijden dat van de achttien verdachten sommigen hun straf kunnen ontlopen.

De 20-jarige Sanda Dia overleed in 2018 aan meervoudig orgaanfalen na dertig uur van vernederingen en afzien. Hij moest onder andere verplicht een liter gin drinken en daarna enkele halve liters bier. De volgende ochtend moest hij ‘schachtenpap’ drinken, een goor brouwsel waarvoor in een blender levende goudvissen, muizen, een paling en visolie waren vermengd. Ook moesten drie studenten een soort put graven die werd gevuld met ijswater. Terwijl andere leden van de studentenvereniging hun behoefte deden in de put moesten Sanda Dia en de anderen daarin blijven staan.

‘Waarom zwijgt iedereen?’

‘Hoe heeft dit kunnen gebeuren?’ staat verder in de verklaring. ‘Waarom? Waarom zwijgt iedereen? Dit zijn de vragen waarop wij een antwoord verwachten. We zijn het aan onze zoon, mijn broer verschuldigd. Wij hebben nog steeds alle vertrouwen in de rechtsgang. Dank voor de niet aflatende steun.’

In de opzienbarende rechtszaak werd eigenlijk volgende maand een uitspraak verwacht. Nu is het de vraag of dat überhaupt dit jaar nog gaat lukken. De zaak is naar het hof van beroep in Antwerpen gestuurd.

In België wordt de zaak om meerdere redenen met belangstelling gevolgd. De verdachte jongens komen allemaal uit gegoede kringen, hun ouders zijn advocaat, ondernemer of tandarts. Een Reuzegommer is zelfs de zoon van een Antwerpse rechter. In de zomer van 2021 werd de strafzaak tegen de Reuzegommers nog flink uitgesteld nadat hun advocaten de rechter hadden gewraakt.

