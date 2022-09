Smokkelaars opgepakt die migranten naar Europa vervoerden in privévliegtuigen

De migranten, voornamelijk Iraakse en Iraanse van Koerdische afkomst, stapten in Turkije aan boord van privévliegtuigjes met valse diplomatieke paspoorten, meldt Eurojust vandaag, het agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken. De officiële bestemmingen van de reizen - meestal de Caraïben - werden nooit bereikt. Tijdens tussenstops op verschillende Europese luchthavens - waaronder in Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland - verlieten de migranten het vliegtuig, deden ze afstand van hun valse paspoorten en vroegen asiel aan.

Twee vliegtuigen en ‘high-end’ auto inbeslaggenomen

Met de steun van Eurojust en Europol hebben politie en justitie in Oostenrijk, België, Duitsland, Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten het mensensmokkelnetwerk ontmanteld. Er zijn tijdens een actiedag afgelopen dinsdag vijf verdachten aangehouden, twee in België en drie in Italië. Er zijn zeven huizen doorzocht (een in België en zes in Italië), en werden twee vliegtuigen, een ‘high-end’ auto en 80.000 euro inbeslaggenomen. Ook is een Italiaanse bankrekening bevroren waar nog eens 173.000 euro op stond. Ook is er apparatuur aangetroffen om identiteitsdocumenten te vervalsen, zoals kaartprinters, stempels, hologrammen en witte plastic kaarten.