Sneeuwdrama: honderden mensen vast door hevige sneeuwval bij grens Argentinië en Chili

Sinds zaterdagmiddag zijn honderden mensen ingesneeuwd vlakbij een grensovergang tussen Argentinië en Chili in het Andesgebergte. Buiten is het zeker -20 graden, voedsel en drinkwater raken langzaam op. ‘Je begint de wanhoop te voelen.’

Naar schatting staan zeker driehonderd auto's, vrachtwagens en bussen vast in een eindeloze rij van lichtjes in een totaal ondergesneeuwd wit landschap. Zaterdagmiddag werden ze overvallen door een enorme sneeuwstorm. ,,Ik rijd hier al zeker dertig jaar en zoiets als dit heb ik echt nog nooit meegemaakt”, aldus een buschauffeur tegen het Argentijnse nieuwsmedium Infobae.

,,Hoe is het mogelijk dat we al zolang vaststaan zonder dat er ook maar iets van communicatie is over hoe we gered gaan worden?” De enige hulp tot nu toe waren vier artsen van het Argentijnse leger die zondagochtend ter plekke aankwamen om de reizigers met medische nood te kunnen helpen. Ondertussen zou er inmiddels wel al begonnen zijn met de evacuatie van tientallen mensen.

Volledig scherm Honderden auto's, vrachtwagens en bussen staan nog vast. © C. Ureta (Facebook)

Wanhoop neemt toe

Alles en iedereen staat al 24 uur vast. Terwijl het buiten ijskoud is, zitten de mensen in hun vervoersmiddel vast en moeten ze het doen met het eten en drinken dat ze hadden meegenomen. ‘Het sneeuwt ontzettend hard op dit moment. De thermometer in onze bus geeft aan dat het nu -20 is. Je begint de wanhoop te voelen’, zegt een Argentijnse student tegenover Infobae via WhatsApp. In haar bus zitten 43 passagiers, waaronder negen kinderen onder de 8 jaar en een aantal reizigers op leeftijd. ‘Het gaat nog goed, maar gisteren hadden wel twee reizigers een paniekaanval’, vertelt ze.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De chauffeurs laten de motor van tijd tot tijd draaien, zodat ze het binnen kunnen verwarmen. Het meegebrachte voedsel en drinkwater raakt inmiddels bijna op. Vanuit een andere gestrande bus klinkt via Instagram een noodkreet. ,,We hebben echt hulp nodig. Vanochtend is een aantal mensen flauwgevallen in onze bus. We raken steeds meer in paniek. Er is geen enkele hulp voor handen", aldus Camilo Albanez, een bekende Chileense artiest die ook vastzit.

Volledig scherm Heftige sneeuwval in het grensgebied tussen Argentinië en Chili. © Medzo.com

De grensovergang tussen Argentinië en Chili (Paso Internacional Los Libertadores) ligt op ruim 3000 meter en is de belangrijkste route tussen de Chileense hoofdstad Santiago de Chile en de Argentijnse stad Mendoza. De Argentijnse overheid heeft inmiddels de grensovergang gesloten totdat de weersomstandigheden weer beter zijn.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: