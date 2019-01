Sneeuwstorm geselt grote delen van de VS

Autobom ontploft bij rechtbank in Noord-Ier­se stad Londonder­ry

19 januari De politie heeft de Bishop Street in de Noord-Ierse stad Londonderry ontruimd vanwege een autobom die is ontploft buiten de rechtbank. Een twee verdachte auto is in de buurt gezien, waar onderzoek naar wordt gedaan. Niemand is gewond geraakt.