‘Snel psychologische hulp nodig voor kinderen in zwaar getroffen Beiroet’

Slaapstoornissen, angst om in slaap te vallen, bedplassen, prikkelbaarheid, neiging tot afzondering, verlies van eetlust en apathie worden genoemd als psychische problemen, meldt Terre des Hommes op basis van onderzoek onder meer dan driehonderd families die de organisatie noodhulp gaf na de ramp. Begin augustus ontplofte 2750 ton ammoniumnitraat in een havenloods, met vele doden en gewonden tot gevolg .

,,Er is een verwoestend scenario ontstaan”, legt Ilaria Masieri, hoofd programma’s Terre des Hommes in Libanon, uit. ,,Bijna alle ouders vertellen ons dat ze bij hun kinderen reacties zien die ze nog nooit eerder hebben gezien en dat ze niet weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Meer dan 87 procent zegt psychosociale hulp nodig te hebben en 41 procent vroeg ons om onmiddellijke psychologische hulp. Dit toont hoe ernstig de situatie is die deze jonge levens voor altijd dreigt te markeren.”

Hulpverlening

De hulp die Terre des Hommes biedt, bestaat onder meer uit het uitdelen van contant geld aan gezinnen en hygiënekits voor moeders en kinderen. ,,In totaal bereiken we met deze eerste acties 3.500 mensen in nood. Maar de vraag is enorm, meer dan 300.000 mensen zijn tijdelijk ontheemd als gevolg van de explosie”, benadrukt Masieri.