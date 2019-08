‘Snelste vrouw op vier wielen’ Jessi Combs dood na crash

Man (69) schiet zijn ‘pestkop’ uit schoolperi­o­de neer tijdens reünie, klopjacht gaande

18:40 Een 69-jarige man is op de vlucht nadat hij een voormalig klasgenoot neerschoot tijdens een reünie. Het incident gebeurde in de provincie Ang Thong in Thailand. Het slachtoffer zou de man jarenlang gepest hebben op school. 53 jaar later vond de schutter dat het tijd was voor wraak.