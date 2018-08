Snelwegbrug in Genua ingestort, vrees voor tientallen doden

Francesco Bermano, hoofd van de noodhulpdiensten in Genua, sprak tegenover Italiaanse media van een drama van een gigantische omvang. De ware omvang van de ramp is volgens hem nog niet te overzien. De minister van Verkeer, Danilo Toninelli, sprak van ,,een afgrijselijke tragedie'' en zei snel naar Genua te gaan.



Delen van de brug zijn op panden in het dal van de Polcevera terechtgekomen. Brandweerlieden, ambulances en politie zijn ter plaatse. Genua en haar regio Ligurië krijgen hulp van diensten uit andere Italiaanse regio's.



Onder de brug wordt in het puin naar slachtoffers gezocht. Auto's die circa 45 meter naar beneden zijn gestort, liggen verwrongen op de grond. Ook panden in de wijk Sampierdarena zijn getroffen door puin van de brug. Een van de drie pylonen van de brug is daar, op de linkeroever van de rivier, ingestort.



De Morandi-brug over de rivier de Polcevera ligt ten zuidwesten van Milaan. De brug voor de vierbaans snelweg A10 stamt uit de jaren zestig en verbindt onder meer de luchthaven ten westen van Genua met het centrum van de stad. De constructie is 90 meter hoog en circa een kilometer lang.