Sociaal-democraat Milanovic nieuwe president Kroatië

Waarom er in de VS twijfels rijzen over de motieven van Trump

21:42 In de VS rijzen twijfels over de motieven van de regering Trump om op Iraakse grond een Iraanse generaal uit te schakelen. De gevolgen zijn aanzienlijk: Irak wil dat de Amerikaanse troepen vertrekken en de strijd tegen Islamitische Staat is stilgelegd.