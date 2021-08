Soedan levert ex-president al-Bashir uit aan strafhof in Den Haag

300.000 doden

De regering van al-Bashir zette daarop een beruchte, aan de regering gelieerde militie in: de Janjaweed. De strijders werden gerekruteerd uit de nomadische volkeren in de regio. De Janjaweed werden tot een instrument voor een systematische etnische zuivering, waarbij niet-Arabische dorpen werden platgebrand en de inwoners vermoord of verjaagd. Vlucghtelingen werden tot over de landsgrenzen nagezeten. In de zomer van 2004 zouden er al meer dan 10.000 mensen zijn vermoord. Een miljoen mensen sloeg op de vlucht. Mensenrechtenorganisaties beschuldigden al-Bashir en zijn voormalige medewerkers al snel van een politiek van de verschroeide aarde: er werd op grote schaal gemoord, verkracht, geplunderd en platgebrand. Al-Bashir heeft de beschuldigingen tegen hem ontkend en wist de dans te ontspringen bij eerdere pogingen om hem naar het Haagse tribunaal te sturen. In een interview met de Britse krant The Guardian gaf al-Bashir tien jaar gelden toe toe verantwoordelijk te zijn ‘voor alles wat er in het land gebeurt’, maar hij zei dat het conflict in Darfur werd verdraaid en overdreven in de westerse media. In een ander commentaar weersprak al-Bashir alle beschuldigingen van de aanklagers in Den Haag. Volgens hem was het de plicht van een president om tegen opstandelingen te vechten. Zijn strijd was nooit gericht was tegen burgers in Darfur, aldus al-Bashir.