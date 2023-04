Soedan: paramilitairen bereid vliegvelden te openen voor evacuaties, ministerie in contact met meer dan 100 Nederlanders

De paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) in Soedan zegt bereid te zijn de vliegvelden weer gedeeltelijk te heropenen om evacuaties mogelijk te maken. Momenteel vecht de groep fel tegen het leger rond de luchthavens van het land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft contact met 110 Nederlanders.

Vanwege de hevige gevechten kunnen buitenlanders Soedan moeilijk verlaten. Het leger heeft nog niet gereageerd op een eventuele heropening van vliegvelden. Veel landen proberen hun burgers te evacueren uit Soedan, sinds daar afgelopen zaterdag gevechten uitbraken tussen het leger en de RSF. Dat is nog niet gelukt, omdat de situatie rond de vliegvelden te onveilig is, met name in de hoofdstad Khartoem.

Voorbereidingen op evacuatie

Westerse landen hebben al vliegtuigen naar landen in de buurt gestuurd, zodat die meteen in actie kunnen komen als de situatie dat wel toelaat. Het is bij de meeste vliegvelden in Soedan door het geweld onduidelijk wie de controle heeft over de luchthavens. De Europese Unie treft voorbereidingen voor de evacuatie van burgers van EU-landen uit de Soedanese hoofdstad Khartoem. Maar voorlopig is het te onveilig om zo’n operatie uit te voeren, zegt een hoge EU-diplomaat. Het zou gaan om zo'n 1500 mensen.

Op vrijdag liet minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken weten dat zijn ministerie contact heeft met 110 Nederlanders in het Afrikaanse land. Ook hij stelt dat het nu te gevaarlijk is om hen te kunnen evacueren en eerst een staakt-het-vuren nodig is. Volgens de minister wordt er gewerkt aan allerlei scenario’s om Nederlanders te evacueren als daar kans toe is. Hij kan alleen niets garanderen ‘omdat het heel moeilijk is om te organiseren, maar ook omdat het zo gevaarlijk is'.

Suikerfeest zorgt mogelijk voor wapenstilstand

Vrijdagavond zeiden beide strijdende partijen dat ze een wapenstilstand wilden houden vanwege het islamitische Suikerfeest. Dat zou gelegenheid geven aan burgers om te verplaatsen, voorraden in te slaan en voor mensen om medische hulp te zoeken. Vorige afgesproken wapenstilstanden werden steeds meteen geschonden. Nu zijn er berichten van mensen in Khartoem dat er inderdaad minder gevochten zou worden, maar anderen zeggen juist dat het geweld in alle hevigheid doorgaat.