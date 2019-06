Soldaat werd verliefd tijdens WOII, 75 jaar later vindt hij haar terug

In 1944 zat Robbins met zijn regiment gelegerd in Briey (in het Franse departement Meurthe-et-Moselle). Hij werd halsoverkop verliefd op Jeannine Gannaye, een lokale schone van 18 jaar. ,,Ze was heel lief, volgens mij hield ze oprecht van mij”, laat de veteraan in het programma optekenen.



Twee maanden later kwam het ontluikende sprookje echter abrupt tot een einde: de soldaat moest het front aan de oostkant gaan versterken en dus moest hij zijn koffers pakken. ,,Ik zei dat ik misschien zou terugkeren voor haar, maar dat is nooit gebeurd”, treurt Robbins. In Amerika bouwde de man later een eigen leven op, hij stapte zelfs in het huwelijksbootje.



De warme herinneringen aan Jeannine vervaagden echter nooit. In een van zijn albums zat zelfs nog een foto van haar. ,,Ik zou graag nog een keer terugkeren naar Frankrijk om met haar familie te spreken. Zijzelf zal intussen waarschijnlijk wel al overleden zijn”, dacht Robbins.