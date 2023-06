‘Sorry, maar ik ben blind’: blinde twintiger wordt uit fitnesszaal gezet omdat hij naar vrouw ‘staart’

Met video Vluchtelin­gen­boot die kapseisde bij Grieken­land had mogelijk tot 100 kinderen in het ruim

De boot met vluchtelingen die woensdagochtend kapseisde voor de kust van Griekenland had mogelijk honderd kinderen in het ruim. Dat zeggen mensen die de ramp overleefden. Nog honderden opvarenden zijn vermist. De hoop dat iemand nog levend terug wordt gevonden, is zo goed als opgegeven. Toch blijven Griekse autoriteiten zoeken naar slachtoffers.