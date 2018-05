'Sorry' Mark Zuckerberg is niet genoeg voor Europarlement

Facebook groeit steeds verder in die proactieve rol, en heeft er nu ook de gereedschappen en mankracht voor, zo onderstreepte Zuckerberg. Hij zei ook te verwachten ‘dat we over drie dagen volledig aan de Europese wetgeving kunnen voldoen’. Op veel andere punten bleef hij vaag, zoals over de zwaar bekritiseerde monopoliepositie van Facebook, het niet langer uitwisselen van gegevens van Facebook- en Whatsappgebruikers en welke gegevens van gebruikers precies worden opgeslagen. Ook de vraag of hij bereid is per land bedrijfsgegevens openbaar te maken en Europese concurrentieautoriteiten inzage te geven in de structuur van zijn bedrijf liet hij onbeantwoord.



Diverse fractieleiders uitten aan het slot hun ongenoegen over de vaak vage en onvolledige beantwoording. ,,Ik heb zes ja/nee-vragen gesteld, daarvan is er niet één beantwoord”, aldus de Groene fractieleider Philippe Lamberts. Zuckerberg beloofde wel de komende dagen nog reeksen vragen schriftelijk te beantwoorden. Nog tijdens de meeting ontbrandde onder de fractieleiders een discussie of zij het debat op hun niveau voortzetten, of op het niveau van de fractiespecialisten, die in de materie veel beter thuis zijn.