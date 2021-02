South Carolina verbiedt bijna alle abortussen

Het is een van de strengste abortusverboden, die abortus niet toestaat zodra er een hartslag bij de foetus is vastgesteld. Wie dat toch doet, riskeert een gevangenisstraf. Een foetus heeft na zes weken al een hartslag, maar over het algemeen wordt in de Verenigde Staten een foetus pas na 24 weken als levensvatbaar gezien.

Verschillende staten hebben soortgelijke abortuswetten als in South Carolina aangenomen, waarbij de meeste nog worden aangevochten in de federale rechtbank. In 2019 werd een soortgelijke abortuswet in Iowa nietig verklaard door een staatsrechtbank. ,,Het staat buiten kijf dat een dergelijke hartslag merkbaar is ver voordat de foetus levensvatbaar is’’ was de conclusie van het vonnis in Iowa.