Spaans marineschip dat zeekaarten moet actualiseren vastgelopen bij Ibiza

De Malespina is gebouwd in 1975 en volledig gerenoveerd in 2007. Het schip heeft volgens Reuters al meer dan 180.000 zeemijlen gevaren. Het schip verzamelt vooral gegevens van de wateren langs de Spaanse kust en is vernoemd naar marineofficier Alejandro Malaspina die in de achttiende eeuw onder meer met een wetenschappelijke missie rond de wereld voer.