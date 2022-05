Spaans parlement scherpt wet aan: alleen seks na instemming

Update Negentien kinderen en twee leraren doodgescho­ten in school Texas, VS reageert geschokt

Een 18-jarige jongeman heeft in een basisschool in de Amerikaanse staat Texas negentien kinderen en twee leraren doodgeschoten, meldt de Texaanse staatspolitie. De kinderen variëren in leeftijd van 7 tot 10 jaar. De schutter werd ter plekke door politieagenten doodgeschoten. De schietpartij leidt in de Verenigde Staten tot geschokte reacties. Het gaat om de dodelijkste schietpartij op een basisschool in tien jaar tijd.

25 mei