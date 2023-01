Spaanse politie arresteert verdachte van reeks bombrieven, onder andere aan Oekraïense ambassade

De verdachte werd gearresteerd in Miranda de Ebro, in de noordelijke provincie Burgos. Het gaat om een voormalige ambtenaar van de gemeente Vitoria in de autonome regio Baskenland. Hij leeft momenteel alleen, zonder bekende banden met een politieke groepering.

Volgens de nieuwszender La Sexta kwam de politie de zeventiger op het spoor via DNA-materiaal op een brief die was bezorgd bij de luchtmachtbasis Torrejon de Ardoz bij Madrid. Het was de enige bombrief die niet ontplofte. Data en tijdstippen van de afstempeling van de brieven in combinatie met bewakingsbeelden bij postkantoren leidden naar de regio’s Valladolid en Burgos. De afwijkende kenmerken van de zelfklevende enveloppen (20 x 15 centimeter en op een bijzondere manier uitgesneden) bracht de speurders bij een bedrijf dat de omslagen online had verkocht. Een van de kopers kwam uit de regio Burgos.

Uit verder onderzoek bleek dat die koper online ook postzegels had gekocht van de speciale serie op de enveloppen alsook kogellagers van het type dat erin zat. Op basis van het handgeschreven opschrift op de brieven, concludeerde een deskundige dat de afzender een oudere persoon moest zijn. Al deze aanwijzingen deden de politie concluderen dat de nu aangehouden man de afzender is.

Buskruit

Het explosief in de brieven was zeer eenvoudig van aard en bestond uit buskruit voor vuurwerk, samengeperst met een kleine ontsteker om de ontploffing te veroorzaken. Sommige brieven bevatten ook kogellagers en kleine schroeven als een soort granaatscherven.

De verzending van de brieven vond volgens de nieuwszender in twee fasen plaats. Een eerste bombrief werd per post verstuurd naar La Moncloa, de ambtswoning van premier Pedro Sánchez, en op 24 november door veiligheidsmedewerkers geneutraliseerd. Het bestaan van de brief werd pas gemeld nadat in december bombrieven waren bezorgd bij een wapenfabrikant in Zaragoza, het ministerie van Defensie in Madrid en de Oekraïense ambassade in de Spaanse hoofdstad. Een beveiligingsbeambte van de diplomatieke vertegenwoordiging raakte bij het openen van de brief, gericht aan de Oekraïense ambassadeur, lichtgewond aan zijn rechterhand.