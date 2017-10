Spaanse premier Rajoy eist opheldering van Catalanen

Terroristen achter aanslagen Brussel kochten springstof in doe-het-zelf­zaak

10:52 De uitbater van een doe-het-zelfzaak in Brussel is door de Belgische politie opgepakt. In zijn zaak kochten de terroristen achter de aanslagen in de vertrekhal van Brussels Airport en metrostation Maalbeek grondstoffen voor hun bommen. Dat schrijft de Belgische krant Het Nieuwsblad.