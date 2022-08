Spaanse rechter keurt euthanasie voor volledig verlamde misdadiger goed

Mag een misdadiger euthanasie laten plegen voordat hij voor zijn daden terecht heeft gestaan? Ja, hebben Spaanse rechters vandaag besloten, tegen de wil van de slachtoffers in. De euthanasiewet in Spanje bestaat net een jaar.

De 46-jarige veiligheidsagent Eugen Sabau raakte in december vorig jaar zwaargewond nadat hij eerst op het kantoor van zijn vroegere werkgever, een bewakingsbedrijf, drie oud-collega’s met pistoolschoten had verwond. Hij had hen na zijn ontslag al enkele malen per e-mail bedreigd, waarbij hij ook foto’s van zichzelf met verschillende wapens en munitie meestuurde.

Na de schietpartij, in de stad Tarragona, vluchtte hij het binnenland in, waar hij zich verschanste in een verlaten boerderij. Toen hij daar door een politiemacht werd omsingeld en gesommeerd werd zich over te geven, begon hij opnieuw te schieten. Daarbij raakten twee agenten gewond.

Dwarslaesie met een volledige verlamming

De politie schoot terug en, ondanks dat hij een kogelvrij vest droeg, werd Sabau toch geraakt. Een kogel raakte zijn nekwervels. Hij verbleef lange tijd in het ziekenhuis, waar een dwarslaesie met een volledige verlamming van alle ledematen werd vastgesteld. Ook moest een been worden geamputeerd.

Enkele maanden later vroeg Sabau formeel euthanasie aan. De behandelende artsen en de gezondheidsdiensten keurden dat verzoek goed, omdat er geen zicht op verbetering is en hij aan alle voorwaarden voldoet. Opvallend: Spanje heeft pas, als vierde land van Europa en zevende in de wereld, sinds juni vorig jaar een wet die euthanasie regelt.

Weigeren

De twee gewonde politieagenten deden echter een beroep op justitie om het euthanasieverzoek te weigeren. Zij willen dat hij eerst voor een rechtbank verantwoording aflegt voor zijn daden en daarvoor veroordeeld wordt. Na enkele maanden hebben drie rechters in Tarragona vandaag besloten dat de euthanasie mag worden verleend; dat kan vanaf nu binnen 45 dagen gebeuren, mits het Constitutioneel Hof in Madrid, na hoger beroep van de agenten, de procedure niet stopzet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kijk onze trending nieuwsvideo's in onderstaande playlist: