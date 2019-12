Spanje had verkozen Catalaanse leider moeten vrijlaten

De gedetineerde oud-vicepremier van de Catalaanse regering Oriol Junqueras had recht op immuniteit vanwege zijn verkiezing in mei als lid van het Europees Parlement. Hij had daarom moeten worden vrijgelaten om zijn zetel in Straatsburg als Europarlementariër in te kunnen nemen. Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald.

De politicus mocht van de Spaanse autoriteiten de gevangenis niet verlaten. Het hof oordeelt dat Spanje het EU-parlement hiervoor om opheffing van zijn immuniteit had moeten vragen. Dat is niet gebeurd, en daarom had hij moeten worden vrijgelaten om naar Straatsburg te kunnen reizen.

Oriol Junqueras zit sinds ruim twee jaar in de cel vanwege zijn rol in de organisatie van het onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Hij werd in oktober tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

De Spaanse autoriteiten stonden hem niet toe een in Spanje verplichte eed af te leggen nadat hij was verkozen. Gekozen Europarlementariërs hebben volgens het hof echter het recht naar de openingszitting te gaan ‘ongeacht of ze formaliteiten vereist in de nationale wetgeving hebben vervuld’.

De uitspraak heeft wellicht gevolgen voor twee andere Catalanen, ex-premier Carles Puigdemont en oud-minister Toni Comín, die naar België zijn uitgeweken. Ook zij konden hun zetel in het Europees Parlement niet innemen omdat ze de eed niet hebben afgelegd. Hierover loopt nog een zaak bij het EU-hof.