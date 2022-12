Spanning neemt af: Serviërs ontmantelen blokkades, Kosovo heropent grens

Melissa (45) bijna nergens welkom omdat gezicht vol tattoos staat

Alsof ze een brood gaat kopen... Melissa Sloan (45) laat zo’n drie keer per week een nieuwe tattoo zetten, óók in haar gezicht. Keerzijde van de medaille is dat de Britse vrouw bijna nergens meer welkom is omdat ze er té schrikwekkend uitziet.

26 december