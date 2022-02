Spanningen in Oekraïne lopen op: ‘Wij reageren niet op provocaties’

updateDe spanningen in het oosten van Oekraïne lopen nog altijd op. Leiders van de zelfverklaarde pro-Russische republieken Donetsk en Loehansk hebben aangekondigd militairen te mobiliseren. Volgens het Oekraïense leger zijn huursoldaten in Donetsk aangekomen om samen met Russische krachten provocaties uit te voeren.

Dat zouden ze doen om Oekraïne ervan te kunnen beschuldigen het conflict te laten escaleren. Ook westerse landen hebben Rusland ervan beschuldigd gebeurtenissen in scène te zetten die een inval in Oekraïne kunnen rechtvaardigen.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei zaterdag vanuit München, waar hij deelneemt aan de internationale veiligheidsconferentie 2022, dat zijn land niet zal reageren op provocaties en vrede nastreeft via diplomatie. Volgens Kiev wil Rusland de spanningen laten escaleren door de trilaterale vredesbesprekingen zondag niet bij te wonen. Het land is bezorgd over de verergerende veiligheidssituatie in het conflictgebied.

De Russische autoriteiten maakten zaterdag melding van granaten die vanuit Oekraïne zouden zijn afgeschoten en ongeveer 1 kilometer over de grens zijn geland in de regio Rostov. Een van de projectielen zou een gebouw hebben geraakt, maar daarbij vielen geen gewonden.

Tekst loopt door onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De leiders van de pro-Russische separatisten in de Donbas-regio gaven vrijdag opdracht tot het evacueren van burgers naar Rusland, om hen in veiligheid te brengen voor vermeende operaties van het Oekraïense leger. Zaterdag werd een algehele militaire mobilisatie afgekondigd.

Terwijl de onrust in de regio groeit, neemt de vrees toe dat Rusland zich voorbereidt om Oekraïne binnen te vallen. De Amerikaanse president Joe Biden stelde vrijdag al dat het besluit daartoe gevallen is in het Kremlin: ,,We hebben redenen te geloven dat Rusland zal plannen en proberen om Oekraïne aan te vallen in de komende weken, komende dagen.”

De Amerikaanse minister van defensie Lloyd Austin zei vandaag dat het Russische leger ‘klaar om toe te slaan’ is. Hij zegde ook toe de Baltische staten te steunen. Eerder vroeg de president van Litouwen, Gitanas Nauseda, de VS om hulp. ,,De Russisch troepenopbouw bij de oostelijke Navo-grens verandert de veiligheidssituatie”, zei hij. ,,Het is van kritiek belang dat de regionale veiligheid versterkt wordt met extra troepen van de VS.”

Ongeëvenaarde sancties

De Verenigde Staten zullen samen met bondgenoten harde en ‘ongeëvenaarde’ sancties instellen, mocht Rusland besluiten Oekraïne binnen te vallen. Dat zei vicepresident Kamala Harris. Een invasie zal enkel leiden tot een sterkere aanwezigheid van de NAVO in Oost-Europa, stelde ze. ,,Wij staan nog steeds open voor een diplomatieke oplossing”, zei Harris, ,,Maar als dat niet werkt, dan zullen er consequenties zijn.” Volgens de vicepresident zullen eventuele sancties gericht zijn op Russische financiële instellingen en ‘cruciale industrieën’.

Secretaris-generaal van de Navo Jens Stoltenberg liet vandaag weten dat hij de Russische minister van buitenlandse zaken Sergei Lavrov per brief om een dialoog heeft gevraagd om een conflict in Oekraïne af te wenden. Stoltenberg zei daarnaast dat er geen tekenen waren van een Russische terugtrekking en dat de Navo klaar staat om de oostelijke flank snel te versterken, indien nodig. Rusland heeft inmiddels een troepenmacht van zo’n 100.000 soldaten opgebouwd aan de grenzen van Oekraïne.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ontploffing oliepijplijn

Vrijdag ontplofte in Oost-Oekraïne een internationale oliepijpleiding die door de stad Loegansk loopt, een belangrijke stad voor de door Rusland gesteunde separatisten. Deze Droezjba-pijpleiding gaat van Rusland naar verschillende punten in Oost- en Midden-Europa.

De Russische gastoevoer naar Europa zou evenwel niet geraakt zijn door explosie. Wel zijn bijna honderd huishoudens in de regio afgesloten van het gas. Tatiana Bogorodko, het hoofd van Luhanskgas, zou tegen persbureau Interfax hebben gezegd dat het incident door sabotage was veroorzaakt. Ze gaf geen verdere toelichting.

Russische aanval is ‘serieuze vergissing’

De internationale gemeenschap laat zich opnieuw in scherpe bewoording uit over de situatie. Een Russische aanval op Oekraïne zou een ‘serieuze vergissing’ zijn, stelde de Duitse bondskanselier Olaf Scholz vandaag. Een vergissing met hoge ‘politieke, economische en geostrategische kosten’. Ook zei hij dat het westen bereid was te onderhandelen over de eisen van Rusland, ‘zonder naïef te zijn’.

Volgens Scholz zijn er ‘belangrijke indicaties’ dat er nog altijd een kans is om een Russische aanval af te wenden. ,,Ondanks alle verschillen... hebben we een belangrijke indicatie dat er steun is voor onderhandelingen over wapenbeheersing, over kwesties van transparantie.”

Duitsland riep alle Duitse burgers zaterdagmiddag op Oekraïne ‘dringend’ te verlaten. ‘Een militair conflict is op elk moment mogelijk’, luidt het in het aangescherpte reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het vroeg Duitsers vorige zaterdag al te controleren of hun aanwezigheid in Oekraïne noodzakelijk was en zo niet, te vertrekken.

Verschillende landen riepen hun burgers eerder al op Oekraïne te verlaten en niet meer naar het land te reizen tenzij dat strikt noodzakelijk is. Nederlanders kregen een week geleden het advies te vertrekken. Rusland besloot toen zijn diplomatieke staf in Oekraïne te ‘optimaliseren uit vrees voor provocaties’ door Kiev of andere partijen. De Europese Unie had een dag eerder niet-essentieel personeel van de ambassades in Kiev geadviseerd te vertrekken en hun werk buiten Oekraïne voort te zetten.

Volledig scherm De Duitse bondskanselier Olaf Scholz. © Getty Images

Bekijk hier onze video’s over de spanning tussen Rusland en Oekraïne: