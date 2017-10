Specialisten NFI helpen mee met onderzoek dood Maltese journaliste

De Nederlandse experts worden op verzoek van de overheid in Malta ingeschakeld. Het team is vandaag aangekomen. Ook agenten van de Amerikaanse opsporingsdienst FBI helpen mee met het onderzoek. Zij komen naar verwachting donderdag pas aan. Michael Farrugia, minister van Binnenlandse Zaken, bedankte de Nederlandse regering vanmorgen via Twitter al voor de hulp.



Volgens Matthew Caruana Galizia, de zoon van de omgekomen onderzoeksjournaliste, is zijn moeder vermoord omdat ze corruptie in de Maltese politiek wist te openbaren. ,,Mijn moeder is vermoord omdat ze tussen de rechtsstaat stond en zij die de wet wilden schenden'', schreef hij vandaag op Facebook. ,,Omdat zij de enige was die zulke dingen deed, werd ze een doelwit.''