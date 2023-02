Speculatie na mysterieuze explosies in bezette stad Marioepol: heeft Oekraïne nu al nieuwe Amerikaanse langeafstandsraketten in handen?

Meerdere mysterieuze explosies in de door de Russen bezette Oekraïense stad Marioepol, waar al een hele tijd niet meer wordt gevochten, doen een belangrijke vraag rijzen: heeft Oekraïne veel vroeger dan verwacht nieuwe Amerikaanse langeafstandsraketten in handen gekregen? Of met welke andere wapensystemen bereikt het Oekraïense leger nu dan plots ‘het onbereikbare’?

“Ze gebruiken nieuwe wapens”: ook Russische soldaat denkt dat het Oekraïense leger over nieuwe raketten beschikt

Havenstad Marioepol, in het zuiden van Oekraïne in de regio Donetsk, werd onmiddellijk na de start van de Russische invasie in Oekraïne zwaar belegerd. De gevechten duurden maandenlang en uiteindelijk trokken de Russen aan het langste eind: sinds mei is Marioepol in Russische handen. Van de havenstad blijft niet veel meer over. Marioepol ligt er verwoest en troosteloos bij, hier en daar schieten er nieuwbouwflats uit de grond als onderdeel van een propagandistisch Russisch wederopbouwplan.

Explosies

Maar recent weerklonken er plots weer knallen in Marioepol. Onder meer een opslagplaats voor munitie, een door de Russen als militaire basis ingerichte staalfabriek, en twee benzinedepots werden getroffen door ongeïdentificeerde wapens. Er is sprake van zeker 14 ontploffingen. In delen van de bezette stad viel de stroom uit, de Russische luchtverdediging moest aan de bak.

Welke wapens achter de geheimzinnige explosies zitten, is voer voor speculatie, merkt onder meer De Volkskrant op. Daarbij wordt - gelet op meerdere cryptische boodschappen bij Oekraïense bronnen en de precisie waarmee de aanvallen gepaard gingen - vooral gekeken in de richting van de langeafstandswapens die de Verenigde Staten begin deze maand toezegde aan Oekraïne. Kreeg het land die vroeger dan verwacht? De geraakte doelen in Marioepol zijn immers normaal net buiten het bereik van de HIMARS-raketten die de VS de Oekraïners eerder hebben geleverd.

Volledig scherm Illustratiebeeld van de GLSDB-bom. © Saab/Boeing

Bijna dubbel het bereik

Even terug naar vrijdag 3 februari: de Amerikaanse regering bevestigt dat Oekraïne de beschikking krijgt over zeer precieze Amerikaanse raketten met een groter bereik. De zogenaamde Ground Launched Small Diameter Bombs (GLSDB) kunnen doelen tot op 150 kilometer raken, bijna dubbel het bereik van de vorige zomer geleverde HIMARS-raketten, die tot op 70 kilometer doelwitten kunnen vernietigen. Woordvoerder Pat Ryder van het Pentagon vertelde verslaggevers dat de door Boeing en Saab gemaakte bommen dus Russische posities achter de frontlinies zouden kunnen bedreigen. Marioepol, in Donetsk, ligt zo’n 80 kilometer van de dichtstbijzijnde frontlinie.

Ze raken doelen vanop 150 kilometer tot op 1 meter nauwkeurig: dit zijn de zogenaamde GLSDB-bommen

Heroveren

De Oekraïense president Volodimir Zelenski had vlak daarvoor op een EU-top in Kiev nog gevraagd om langeafstandswapens. Die zou het Oekraïense leger nodig hebben voor de verdediging van de felbelegerde stad Bachmoet, die de Russen nu bijna volledig hebben omsingeld, en het heroveren van de gehele Donbas-regio, waar Rusland grote delen van de regio’s Loehansk en Donetsk bezet.

Oekraïens minister van Defensie Oleksii Reznikov verzekerde vlak na de toezegging van de Amerikanen dat het leger de bommen niet zou gebruiken om doelen op Russisch grondgebied aan te vallen. Wel zou het er Russische eenheden in bezet Oekraïens gebied mee bestoken, zei hij strijdvaardig.

Volledig scherm Illustratiebeeld van de GLSDB-bom: de bom vliegt na lancering met een raketmotor met vleugels richting zijn doelwit. © Saab/Boeing

Cryptisch

Een woordvoerster van het Oekraïense leger reageerde vorige week net als andere bronnen cryptisch in een statement over de explosies in Marioepol: “Op dit moment kunnen we enkel stellen dat ontoegankelijkheid een heel relatief concept is. Wat beschouwd wordt als zo afgelegen dat het onbereikbaar is, is dat niet altijd. De richting van Marioepol is niet langer onbereikbaar voor ons.”

Andere mogelijkheden

Voor zover bekend zijn de GLSDB-raketten nog niet gebruikt in de oorlog in Oekraïne en de Amerikaanse levering zou ook wel bijzonder snel zijn. De officiële uitleg was eerder dat de raketten bij de fabrikanten besteld waren, de verwachte levering was eerder voor tegen juni. Het Pentagon wilde vorige week niet reageren op vragen rond de inzet van de GLSDB in Oekraïne.

Volledig scherm Totale vernieling in Marioepol. Beeld van april vorig jaar. © REUTERS

Er wordt daarom ook nog gespeculeerd over de potentiële inzet van de Vilkha-M, een veel minder precies Oekraïens langeafstandsraketsysteem dat het land in het begin van de oorlog inzette maar waarvan nu niet meer zeker is hoeveel het er nog heeft. Of misschien hebben Oekraïense troepen een HIMARS-systeem of ander wapen dichter bij Marioepol geduwd voor de aanvallen? Of werden er speciale drones ingezet, die eerder ook al doelen over de grens met Rusland troffen?

Volledig scherm Nieuwe appartementsblokken opgetrokken door Rusland tussen vernielde gebouwen in Marioepol. Beeld van deze maand. © REUTERS

Tegenoffensief

Oekraïne is hoe dan ook van plan de komende maanden een offensief op te starten, om sommige van de door de Russen bezette gebieden te bevrijden in het oosten en zuiden van het land. Het gaat dan onder meer om Marioepol. Die stad raakte dan wel zwaar beschadigd, maar is belangrijk voor Rusland. Het is de grootste stad die de Russen in 2022 veroverden en nog steeds onder controle hebben. Ook ligt ze aan een belangrijke logistieke route.

En de Russen, die zullen zich ongetwijfeld nu wel zorgen maken over die mysterieuze explosies in ‘hun’ gebied, een gebied waarvan ze dachten dat het buiten het normale bereik van de Oekraïense aanvalscapaciteiten lag.