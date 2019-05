Spel om troon Theresa May gaat los: wie volgt haar op?

De tranen van Theresa May zijn nog niet droog of de eerste schoten zijn al gelost in de strijd tussen haar mogelijke opvolgers . Oud-staatssecretaris Rory Stewart zei dat hij niet zou dienen in een kabinet onder Boris Johnson omdat die zou gaan voor een no-deal of harde brexit.

Kandidaat Matt Hancock suggereerde dat Johnson niet eerlijk zou zijn over de schimmige achterkamertjesbesluiten die nodig zouden zijn om een meerderheid in het parlement te krijgen. En dat is nog maar het begin van het geruzie in de grote schoonheidswedstrijd onder Conservatieven voor de opvolging van Theresa May die heeft aangekondigd dat ze op 7 juni ontslag neemt als partijleider. De volgende leider wordt daarna ook de nieuwe Britse premier en Boris Johnson is volgens de bookmakers dé grote favoriet.

Volledig scherm Matt Hancock © EPA Formeel hebben zich inmiddels vijf kandidaten voor het premierschap aangemeld maar dat aantal kan snel groeien. Wie zeker meedoen aan de race: Boris Johnson, Jeremy Hunt, Matt Hancock, Rory Stewart en Ester McVey. De eerste is de absolute favoriet van de bookmakers maar die geven ook kansen aan de oud-minister Dominique Raab en minister Michael Gove. Ze moeten zich dan wel formeel nog aanmelden. Een tiental namen doen de ronde.

De jonge Hancock maakte ook heel duidelijk dat de Britten genoeg hadden van de oude garde en dat het tijd was voor nieuwe, frisse gezichten (lees: het gezicht van Hancock). De veel genoemde Amber Rudd heeft gezegd geen kandidaat te zijn omdat “het land iemand wil die enthousiaster is over brexit dan ik”. Wel wil ze het debat sturen naar een veel softere brexit dan die van favoriet Boris Johnson.