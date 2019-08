Speurhonden Maleisische politie vinden voetafdrukken van vermist Brits meisje

Speurhonden van de Maleisische politie hebben gisteren in de jungle voetafdrukken gevonden die zeer waarschijnlijk van de 15-jarige Nora Anne Quoirin zijn. De Britse tiener verdween zondagochtend spoorloos uit het superdeluxe Dusun Resort in het Aziatische land. Wat haar is overkomen, is nog volstrekt onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere mogelijke scenario's. Ze kan zijn ontvoerd of verdwaald in het ondoordringbare regenwoud.

De voetafdrukken zijn volgens de politie getraceerd op ongeveer 6 kilometer van het appartement waar de familie Quoirin verblijft. Hoewel bijna tweehonderd manschappen de bossen nog steeds aan het uitkammen zijn, blijft Nora onvindbaar. De politie heeft de stemmen van haar moeder en andere familieleden opgenomen. Die worden in de jungle via megafoons afgespeeld in de hoop dat de tiener hierop zal reageren of naar het geluid toe zal lopen. Eerder deze week werden al door honden op 13 kilometer van het resort geursporen waargenomen van het meisje. Getuigen verklaarden haar zwemmend in een rivier te hebben gezien, maar of het daadwerkelijk om Nora ging is niet duidelijk.

Inmiddels zijn ook vingerafdrukken gevonden op het raam van de vakantiewoning waar Nora met haar ouders en twee broers en zussen verbleef. Dat venster stond open toen de familie haar mysterieuze verdwijning opmerkte. Volgens de politie kunnen de vingerafdrukken duiden op een mogelijke ontvoering. De politie heeft twintig mensen ondervraagd, maar dat zou geen concrete informatie over de verblijfplaats van het meisje uit Londen hebben opgeleverd.

Drones

Volgens de jongste berichten uit Maleisië blijft de politie, nu de voetafdrukken zijn gevonden, het mogelijke spoor van Nora volgen. Dat gebeurt te voet, maar ook met drones, warmtecamera's en een helikopter. Een foto van de Britse is in de wijde omgeving verspreid en gidsen die wandeltochten in de omgeving van het resort begeleiden, roepen voortdurend haar naam. Van Nora is bekend dat ze een leer- en ontwikkelingsachterstand heeft, maar haar familie verzekert dat ze ‘absoluut geen type is om zomaar weg te lopen’. Wel zou het meisje anders zijn dan andere 15-jarigen. ,,Ze ziet er jonger uit, kan niet voor zichzelf zorgen en zal niet snappen wat er aan de hand is”, aldus familie tijdens een persconferentie.

De tante van Nora, Eadaoin Agnew, vertelde eerder deze week compleet in tranen dat het een ‘extreem traumatische tijd voor het hele gezin’ is, maar dat ze zijn overweldigd door de massale steun die ze van over de hele wereld ontvangen. ,,We vragen iedereen om Nora in gedachten te houden en de voortdurende zoektocht naar haar te blijven ondersteunen. We moeten hoopvol blijven. Nora wordt nog steeds vermist en ze is erg kwetsbaar. We moeten er alles aan doen om haar naar huis te brengen.”

Bekijk hieronder beelden van de zoektocht naar Nora en de emotionele reactie van haar familie:

