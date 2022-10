Spijkerbroek uit 1880 verkocht voor 78.000 euro: verontrustende tekst op binnenzak gevonden

Een bijna 150 jaar oude spijkerbroek is recentelijk op een veiling in New Mexico verkocht voor 76.000 dollar, wat omgerekend ongeveer 78.000 euro is. Dat meldt het Amerikaanse nieuwsmedium NBC .

De spijkerbroek van het merk Levi's werd in 1880 gemaakt. Een archeoloog vond het kledingstuk in een verlaten mijnschacht. Dat is niet verwonderlijk, want dergelijke spijkerbroeken werden dikwijls als werkkleding gedragen door mijnwerkers.

De gevonden jeans is nog in uitstekende staat, maar heeft desondanks een duister rafelrandje. In de binnenzak zijn namelijk de volgende woorden woorden te lezen: ‘Made by White labor’. Volgens Levi's werd deze tekst op hun producten geplaatst tijdens de tienjarige uitsluiting van Chinese werknemers in Amerika, die in 1882 officieel werd ingesteld.

Met deze slogan poogde het spijkerbroekenmerk aan te sluiten bij de gangbare ideeën van die tijd, in de hoop dat dit de omzet zou vergroten. Deze beslissing werd in het laatste decennia van de 19e eeuw teruggedraaid. Levi's zegt zich vandaag de dag zelfs spijkerhard in te zetten voor de strijd tegen racisme.