'Sportwagen perfect rookgordijn voor problemen bij Tesla'

De manier waarop Musk de nieuwe sportauto voor het voetlicht brengt, is het perfecte rookgordijn voor de problemen waar Tesla in verkeert, stelt autojournalist Niek Schenk. ,,Ik moet zeggen dat Musk het weer geweldig heeft gedaan. Hij is echt geniaal wat betreft het genereren van aandacht voor zijn producten. En als alles klopt wat hij zegt, dan is de Roadster een prachtige auto. Met een supersnelle acceleratie en een flink vermogen troef je alle benzineauto's af. Die koop je alleen nog omdat de motor zo'n mooi geluid maakt.''



Schenk blijft echter kritisch: ,,Maar ik stel voor dat hij eerst Model 3 goed bij de consumenten aflevert. Want daar hebben mensen al voor betaald.'' Hij vermoedt dat het lanceren van de Roadster vooral bedoeld is om snel geld in het steeds leger rakende Tesla-laatje te krijgen. ,,Je kunt hem nu al bestellen als je een aanbetaling van 50.000 dollar doet. Hij rolt pas in 2020 van de band. Een gigantisch bedrag natuurlijk, waarmee Musk de oplopende financiële problemen wil oplossen.''



Want dat het niet zo goed gaat met Tesla als Musk beweert, is al langer bekend. Dat komt vooral door de productieproblemen van Model 3, een wagen die een jaar geleden aan het publiek werd voorgesteld. In Nederland moeten de eerste klanten begin 2018 de sleutels van hun nieuwe Tesla Model 3 krijgen. Ook de aandeelhouders beginnen te morren. Schenk: ,,Door zo'n mooi nieuw model te tonen, wil Elon Musk zeggen: Alles onder controle. Investeer maar gewoon in ons.''