Spraakmakende echtscheiding in Amerika: Conway versus Conway

De scheiding is nieuws voor CNN, The New York Times en Donald Trump heeft er ook wat over te zeggen: Kellyanne Conway en George Conway gaan uit elkaar.

In Nederland zijn ze wellicht minder bekend maar het stormachtige huwelijk van deze Republikeinse uithangborden fascineerde menigeen in de Verenigde Staten. Dit is Conway vs. Conway, zoals er ooit een film Kramer vs. Kramer was. Want terwijl Kellyanne alle zeilen bijzette als woordvoerder van Donald Trump was haar man George bezig te zagen aan de stoelpoten van de door hem niet voor vol aangeziene president. Kellyanne (56) en George (59) hielden het niettemin 22 jaar samen vol.

Ze gaan als vrienden uit elkaar, tweetten ze en zijn dankbaar voor de jaren die ze hebben gedeeld met hun vier kinderen en vier corgi’s. Kellyanne Conway was een in Amerika bekende Republikeinse opiniepeiler die in 2016 de presidentiële campagne van Donald Trump ging leiden. Daarna werd ze Trumps woordvoerder in het Witte Huis. Daar maakte ze naam met curieuze persbriefings. Een duidelijk valse bewering uit de entourage van Trump over het aantal mensen dat aanwezig was bij zijn inauguratie verdedigde ze met de sindsdien beroemde uitdrukking dat er ook zoiets was als ‘alternatieve feiten’.

Waar Kellyanne Trump door dik en dun verdedigde, zette haar echtgenoot George (59) zich steeds meer af tegen de president die volgens hem totaal ongeschikt was voor het ambt. Conway maakte naam als de New Yorkse advocaat die Paula Jones vertegenwoordigde in haar rechtszaak wegens seksuele intimidatie in 1994 tegen president Bill Clinton.

Allergischer

Hoe mooi zijn vrouw Kellyanne de vele uitglijders van Trump ook wist te verpakken, George Conway werd steeds allergischer voor Trump. Zijn kritische en vaak sarcastische Twitter-account over de president kreeg meer dan een miljoen volgers. Conway ging verder en werd een van de oprichters van het invloedrijke Lincoln Project. Dat was een politiek actiecomité gevormd door gematigde Republikeinen (dus partijgenoten van Trump) die alles wilden doen om een tweede ambtstermijn van ‘The Donald’ te voorkomen, precies dus waar Kellyanne juist wel aan werkte. Alsof het nog niet spannend genoeg was in huize Conway liet ook tienerdochter Claudia regelmatig van zich horen via TikTok. Hier maakte ze duidelijk waarom ze de buik vol had van het geruzie en van Trump.

Volledig scherm Kellyanne Conway. © AP

In de zomer van 2020 zetten de Conways, die inmiddels een soapstatus hadden op sociale media, een punt achter hun politieke activiteiten en gingen ze zich meer met de kinderen bezighouden. ‘We zijn het over veel oneens’, schreef Kellyanne Conway destijds in een verklaring, ‘maar we zijn het eens over wat het belangrijkst is: de kinderen’.

Maar in de uitingen die ze daarna deed ventileerde Conway vervolgens haar woede en frustratie over het besluit van haar man om zijn minachting voor Trump naar buiten te brengen. ‘Ik had in het openbaar al gezegd wat ik privé tegen George had gezegd: dat zijn dagelijkse stortvloed aan beledigingen per tweet tegen mijn baas - of, zoals hij het soms uitdrukte, ‘de mensen in het Witte Huis’ - in strijd was met onze huwelijksgeloften om elkaar ‘lief te hebben, te eren en te koesteren’.

Trump

Uiteraard reageerde ook Donald Trump op zijn eigen platform op de spraakmakende echtscheiding: ‘Gefeliciteerd Kellyanne Conway, met haarscheiding van haar gekke echtgenoot, de heer George Conway. Eindelijk vrij, ze is eindelijk verlost van de walgelijke albatros om haar nek. Ze is een geweldig persoon en zal nu vrij zijn om het soort leven te leiden dat ze verdient... en het zal een geweldig leven zijn zonder de extreem onaantrekkelijke verliezer aan haar zijde!’

George Conway antwoordde pompt: ‘Ik kijk ernaar uit je volgende maand in New York te zien bij het proces van E. Jean! Knuffels en kusjes’. Daarbij verwijzend naar de zaak van schrijver E. Jean Carroll die Donald Trump van verkrachting en smaad beschuldigt.