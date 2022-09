Staatsbegrafenis Japanse oud-premier Abe gaat zeker 12 miljoen euro kosten

met video Japan neemt afscheid van vermoorde oud-pre­mier Abe

In Tokio is vanochtend afscheid genomen van de vermoorde oud-premier Shinzo Abe (67). Hoewel de uitvaartdienst in een tempel besloten was, stonden buiten rijen met duizenden rouwende Japanners die Abe de laatste eer willen bewijzen.

12 juli