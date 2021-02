Staatsgreep in Myanmar, leider Aung San Suu Kyi opgepakt door het leger

Van oorlogsmis­da­den verdachte Afrikaanse militielei­der overgedra­gen aan strafhof Den Haag

24 januari De Centraal-Afrikaanse Republiek heeft zondag een militiecommandant overgedragen aan het Internationale Strafhof (ICC). Het hof in Den Haag had de arrestatie van Mahamat Said Abdel Kani ruim twee jaar geleden bevolen, zodat hij terecht kan staan voor misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.