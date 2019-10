Stad Gent heeft taalles nodig: overal duiken verkeersborden op met pijnlijke dt-fout

Man in Brazilië geeft vrouw boetes voor fouten in huishouden

3:32 Een politieagent in de noord-oostelijke Braziliaanse deelstaat Piauí is aangeklaagd omdat hij zijn vrouw boetes oplegde als zij fouten maakte in het huishouden. Dat melden Braziliaanse media. De man gaf haar onder meer straf als ze meubels vies maakte, de badkamer nat maakte bij het in bad doen van hun baby of eten op tafel liet staan. De boetebedragen varieerden van zo’n 5 tot 12,50 euro per ‘overtreding’. Op ‘recidive’ stond 15 euro.