Stagiair (18) sterft door elektrocutie in Belgische chocoladefabriek

VIDEO Belgenmop? In Brussel moet je om 22 uur naar huis, en twee uur later mag je weer de straat op

6 mei De avondklok gaat op de schop in de nacht van vrijdag op zaterdag. In Brussel moet je vrijdag tussen 22 uur en middernacht binnenblijven, maar vanaf 1 minuut na klokslag middernacht mag je weer naar buiten. Brussels parlementslid en gemeenteraadslid in Anderlecht Gilles Verstraeten (N-VA) klaagt deze ochtend op Radio 1 over de ,,absurditeit” ervan.