Starbucks wil Italianen verleiden met scheutje olijfolie in de koffie

Karamel, hazelnoot, chocolade. Bij Starbucks zijn het bekende smaken die met koffie worden gecombineerd. Maar een scheut olijfolie? Dat is een ander verhaal. De grootste koffieketen ter wereld gaat ermee experimenteren in hét koffieland bij uitstek: Italië.

Het is sinds woensdag een opvallende drank op de kaart van Starbucks in Italië. Een lepel extra vierge olijfolie uit Toscane in de koffie zorgt volgens de marketingmachine van het bedrijf voor een ‘onverwachte, fluwelige en boterachtige smaak’. De drank wordt binnenkort verkocht onder de naam oleato, Italiaans voor ‘geolied’. De olijfolie legt een dun laagje vet op de koffie.

Olijfolie is een gezond vet, goed voor het hart. Ook zou het ontstekingen verminderen, alhoewel het effect van een scheutje in de koffie weinig effect zal hebben op de gezondheid. Een lepel olie zorgt wel voor ongeveer 120 calorieën extra, beduidend meer dan een scheutje koffiemelk (10 gram), dat volgens het Voedingscentrum slechts 11 calorieën telt.

Niet erg enthousiast

Rob Clarijs heeft een eigen koffiebranderij in Rotterdam en werd een paar jaar geleden uitgeroepen tot beste barista ter wereld. Wat vindt hij van deze bijzondere combinatie? ,,Ik heb het drankje nog niet geproefd, dus ik maak een voorbehoud, maar ik ben er niet erg enthousiast over. Het is zonde van de koffiesmaak. Je kunt namelijk zoveel verschillende aroma’s uit koffiebonen zelf halen. Uit Indonesië komen bijvoorbeeld bonen met een wat kruidige smaak. En dan heb je ook bonen die wat zoeter zijn. Dat geeft heel verfijnde en uiteenlopende smaken.’’

Clarijs is huiverig voor de extra vierge olijfolie. ,,Dat is al een sterke smaak van zichzelf, ik noem het altijd ‘grassig’. Ben zeer benieuwd hoe dat combineert met koffie. Ik had nooit eerder van dit drankje gehoord. Wel van de zogeheten bulletproof koffie, waarbij je grasboter of kokosolie in je drankje laat smelten. Zelf heb ik ooit een scheutje olijfolie in een koffiecocktail gebruikt en dat gaf het drankje een fluweelachtige smaak, dat herken ik wel. Maar een cocktail is een ander verhaal dan een kop koffie.’’

Traditionele espressobars

Voorlopig is de gedurfde combinatie nog niet te drinken in de 94 Nederlandse vestigingen van Starbucks. Het is nog niet bekend wanneer het wel verkrijgbaar is. De Amerikaanse keten probeert de drank allereerst uit in nota bene Italië, land van espresso en cappuccino. Het land waar Starbucks grote concurrentie heeft van de traditionele espressobars. Tot nu toe heeft de keten er nog geen twintig filialen en wordt er alles aan gedaan om meer klandizie te trekken. Of dat gaat lukken, is de vraag. Italianen zijn dol op hun traditionele keuken. Dat ervoer Domino’s, de Amerikaanse pizzaketen, die vorig jaar al zijn Italiaanse winkels sloot. De Italianen zweren bij hun eigen pizzabodems en moesten weinig hebben van Domino-pizza’s. Het is de vraag of Italiaanse olijfolie het verschil gaat maken voor die andere Amerikaanse keten.