Steenrijke Britse transportbaas smokkelde cocaïne via Lierop naar Ierland: 14 jaar cel

Een steenrijke Britse ondernemer moet veertien jaar en achttien maanden de gevangenis in, omdat hij op grote schaal cocaïne heeft vervoerd van Nederland naar Ierland. Een van zijn drugsdeals vond plaats in een garagebox in Lierop. De 40-jarige Thomas Maher uit Cheshire (bij Liverpool) bekende ook ruim een miljoen euro aan drugsgeld te hebben witgewassen.

Thomas Maher, vader van drie kinderen, genoot jarenlang van een zeer luxueuze levensstijl. Hij gaf honderdduizenden euro's uit aan auto's, vakanties en sieraden. Zijn strafzaak maakte deel uit van Operatie Venetic, een grootschalig internationaal onderzoek waardoor al 746 drugsverdachten zijn aangehouden en 54 miljoen euro aan crimineel geld in beslag is genomen. Volgens de Britse opsporingsdienst heeft Operatie Venetic al ‘duizenden criminele samenzweringen stopgezet.’

Thomas Maher was een van de belangrijkste spelers in het Europese drugscircuit, stelt NCA-directeur Craig Naylor. ,,Maher was de logistieke man voor een aantal criminele groepen en speelde een sleutelrol in een belangrijke criminele infrastructuur. Hij kon zijn contacten en zijn ondernemingen gebruiken om grote hoeveelheden harddrugs naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland te brengen, zonder na te denken over de schade die ze aan mensen en gemeenschappen toebrengen.”

Garagebox in Brabant

De Britse opsporingsdienst hield Maher ruim zeven maanden in de gaten. In die periode ontmoette hij diverse criminele spelers in hotels en in openbare ruimtes om de cocaïnehandel van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland op gang te brengen. Zo vond er op 2 april in een garagebox in Lierop een drugsdeal plaats waarbij zeker elf kilo aan cocaïne werd verhandeld. De drugs gingen vervolgens van Duinkerke via Dover naar Ierland.

Om het transport in het diepste geheim te plannen, gebruikte de 40-jarige vader van drie het versleutelde telefoonnetwerk EncroChat. Dit netwerk werd eerder dit jaar ontmanteld door de politie, waardoor enkele belastende berichten van Maher in handen van de autoriteiten kwamen. Maher kon niet anders dan open kaart spelen. Hij bekende alle beschuldigingen, maar de rechter in Liverpool toonde geen genade.

,,Je was een buitengewoon belangrijk tandwiel in het grote wiel van een geavanceerd internationaal distributienetwerk van klasse A-drugs”, zei hij volgens de Britse tabloid The Mirror. ,,Drugs veroorzaken wanhoop en ellende, ze zijn een kanker in ons midden, maar voor mensen zoals jij doet dat er niet toe zolang er maar financiële winst wordt behaald.”

Eerder aangehouden

Maher werd in oktober vorig jaar opgepakt nadat in het Britse Essex 39 Vietnamezen dood werden aangetroffen in een vanuit Zeebrugge verscheepte koelcontainer. Vanwege gebrek aan bewijs werd de ondernemer hier niet voor veroordeeld.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: